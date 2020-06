Die ursprünglich für Sonntag, 21. Juni, geplante Stadtmeisterschaft "Meister auf dem Fahrrad", zu der Dortmunder Kinder im Laufe des Schuljahres eingeladen wurden, muss leider wegen der Probleme mit der Corona-Pandemie von den Veranstaltern abgesagt werden und entfällt in diesem Jahr ersatzlos.

Da viele Kinder in diesem Schuljahr nicht an der Radfahrausbildung teilnehmen konnten, bieten Polizei und ADFC Dortmund dafür den Viertklässlern schwerpunktmäßig während der Ferienaktion vom 29. Juni bis 10. Juli die Möglichkeit an, den "Fahrradführerschein" nachzuholen.

In der Jugendverkehrsschule am Fredenbaum-Park, Münsterstr. 270c, zwischen Lindenhorst und der Nordstadt kann man dann von montags bis freitags in der Zeit von 10 bis 14.30 Uhr den Fahrradführerschein erwerben. Hierzu ist eine schriftliche Anmeldung per E-Mail an radfahrjugend@adfc-dortmund.de erforderlich. Die gilt auch für Personen, die nur zum Training oder zum Fahrrad fahren lernen kommen wollen.

Kontakt: Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC), Kreisverband Dortmund, Graudenzer Str. 11; www.adfc-dortmund.de; E-Mail: buero@adfc-Dortmund.de.