Für reichlich Aufregung in der Brackeler Nachbarschaft und den sozialen Netzwerken sorgte eine Schießerei am Brackeler Hellweg am Dienstagabend (6.10.) gegen 22.05 Uhr. Nach einer mutmaßlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen sucht die Polizei nun Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hörten Zeugen Schussgeräusche im Bereich des Hellwegs, nahe der Einmündung des Breierspfades. Mehrere dunkel gekleidete Personen waren vor Ort offenbar in Streit geraten, einige schlugen sich. Wiederholt waren auch Schüsse zu hören, bevor die Beteiligten plötzlich in mehreren Autos davonfuhren.

Ob es Verletzte gegeben hat, ist der Polizei nach jetzigem Stand nicht bekannt. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatten sich die Beteiligten bereits entfernt. Auf der Straße fanden die Polizisten mehrere Patronenhülsen und stellten diese sicher. "Sie weisen darauf hin, dass mit scharfer Munition geschossen wurde", sagte Staatsanwalt Henner Kruse gegenüber dem Ost-Anzeiger.

Wurde gezielt auf jemanden geschossen?

An der Werbetafel einer Pizzeria entdeckten die Beamten zudem zwei Einschusslöcher. Ob gezielt auf jemanden geschossen wurde, ist aktuell ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.

Die Beteiligten flüchteten laut gemeinsamer Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Dortmund "in mitunter sportlichen Fahrzeugen", unter anderem in einem schwarzen Mercedes. Weitere Beschreibungen liegen aktuell nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter Tel. 0231-132-7441 zu melden.