Die Vorsitzenden der Pfarrgemeinderäte und die Verantwortlichen aus dem Pastoralteam für die drei Gemeinden St. Liborius (Körne), St. Martin (Gartenstadt) und St. Meinolfus (Wambel) im Pastoralen Raum Dortmund-Mitte haben entschieden, dass zwischen dem 24. Dezember 2020 und dem 10. Januar 2021 die Präsenzgottesdienste ausfallen. Dies geschehe in Solidarität mit denen, denen die Einschränkungen sehr zusetzen.Ausgenommen sind Gottesdienste im Rahmen von Beisetzungen von Verstorbenen.



Zwei Kirchen werden indes täglich geöffnet sein.St. Liborius von 11 bis 18 Uhr und St. Martin von 12 bis 20 Uhr (mit Lichtinstallation) und St. Meinolfus zumindest freitags von 16 bis 17 Uhr. In der St.-Martin-Kirche an der Gabelsbergerstraße liegen zudem Vorlagen für einen Hausgottesdienst aus.

Christmette in St. Martin als Live-Stream online

Die Christmette in St. Martin am 24. Dezember 2020 um 22 Uhr und der Weihnachtsgottesdienst am ersten Feiertag, 25. Dezember 2020, um 11.15 Uhr werden als Live-Stream ausgestrahlt unter https://t1p.de/SanktMartinDo-Zoom. Vorgesehen ist dies auch für den 1. Januar 2021 um 11.15 Uhr.

An Heiligabend (24.12.) sind die Kirchen in Körne, der nördlichen Gartenstadt und in Wambel wie folgt geöffnet: St. Liborius von 16 bis 18 Uhr mit Orgelmusik, St. Martin von 16 bis 18 Uhr sowie St. Meinolfus von 16 bis 18 Uhr ebenfalls bei Orgelmusik. Am ersten Weihnachtstag (25.12.) sind die Kirchen zu den sonst üblichen Gottesdienstzeiten - St. Martin ausgenommen - geöffnet:St. Liborius von 10 bis 11.15 Uhr (Orgel), St. Martin von 12 bis 20.00 Uhr sowie St. Meinolfus von 10 Uhr bis 11 Uhr (Orgel); die gleichen Öffnungszeiten gelten auch für den zweiten Weihnachtstag (26.12.) und den folgenden Sonntag (27.12.) - dann auch in St. Martin mit Orgelmusik. Am Neujahrstag (1.1.2021) gelten die Kirchöffnungszeiten wie folgt: St. Liborius, 10 Uhr bis 11.15 Uhr (Orgel), St. Martin, 12 bis 18 Uhr sowie St. Meinolfus, 10 bis 11 Uhr (Orgel ).

Zu den üblichen Gottesdienstzeiten sollen zudem Ansprechpartner in den Kirchen anwesend sein. Auch die Krippen sind zugänglich.