In den vier katholischen Kirchengemeinde in Brackel, Asseln, Neuasseln und Wickede im Pastoralen Raum Dortmund-Ost laufen auch in der Fastenzeit die Spendenaktionen zugunsten Dortmunder Wohnungslosen-Initiativen weiter. So wird nicht nur wie jedes Jahr traditionell Kaffee gesammelt.

Und die beiden Initiativen haben Spendenwünsche geäußert:

So werden beim Verein Gast-Haus statt Bank neben Kaffee und Tee, große Konserven, Maggi und Zucker benötigt, dazu Deo, Zahnpasta, Shampoo, Duschgel und Papiertaschentücher.

Auf der Liste der Kana-Suppenküche stehen Maggi, Salz, Pfeffer, Zucker, Kaffee, getrocknete Erbsen, Linsen, Bohnen und Graupen, Konserven mit Erbsen, Tomaten, Mais etc. sowie Würstchen, Kekse und Schokolade.