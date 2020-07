Zur Ausstellungseröffnung "Hände reichen" mit Fotografien von Anke Markmann lädt die Kolpingsfamilie Brackel in in Zusammenarbeit mit der katholischen St.-Clemens-Gemeinde für Sonntag, 12. Juli, um 11 Uhr im Rahmen des Familiengottesdienstes in der St.-Clemens-Kirche, Flughafenstr. 50, ein.



Zu sehen sind Markmanns Werke dann bis einschließlich 15. September. Öffnungszeiten, unter Einhaltung der Hygienebestimmungen, sind sonntags von 11.45 bis 13 Uhr, dienstags bis freitags jeweils von 9.45 bis 12 Uhr sowie nach Vereinbarung unter Tel. 0231/9580950.

Anne Markmann ist verheiratet mit Ulf Wegmann. Das Paar mit Brackeler Wurzeln hat zwei Kinder. Die Künstlerin dient Schwangeren in ihrem Hauptberuf als Hebamme. Das Fotografieren ist ihr seit Jahren wichtiges Ausdrucksmittel geworden, unter anderem umgesetzt in diversen Foto-Workshops u.a. zu den Themen Hand und Fuß, Akt ist nicht nackt, Lost places, Alt und Neu, Streetart und Form und Farbe.