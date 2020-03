Zum Schutz der Gesundheit verzichtet der Pastorale Raum Dortmund-Ost ab Montag, 16. März, auf alle Gottesdienste an allen Sonntagen und Werktagen. Dies hat der Pastoralverbundsleiter Pfarrer Ludger Keite heute Mittag (15.3.) mitgeteilt.

Dies betrifft die katholischen Kirchen St. Clemens in Brackel, Vom Göttlichen Wort und St. Konrad in Wickede, St. Joseph in Asseln und St. Nikolaus von Flüe in Neuasseln. Diese Regelung gilt erst einmal bis zu den Kar- und Ostertagen. Aktuelle Infos stehen auf der Internetseite: www.kirche-dortmund-ost.de.

Ebenfalls entfallen alle Gemeindeveranstaltungen oder werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Alle Gast-Gruppen, die die Gemeindehäuser nutzen, werden ebenfalls angehalten, auf ihr Angebot zu verzichten.

Pfarrbüros sind Kontaktstellen für Unterstützung

„Vielen Gemeindemitgliedern blutet das Herz. Wir können uns als Christen in dieser von außen verordneten Pause neu ausrichten und bleiben im persönlichen Gebet untereinander verbunden“, sagt Pfarrer Ludger Keite und ergänzt: „Wenn jemand daheim Hilfe oder Unterstützung braucht, möge er sich bitte in den Pfarrbüros melden.“