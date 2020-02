Gut pflegen und gesund bleiben ist eine vierwöchige Seminarreihe, die sich an Angehörige, Freunde und Nachbar*innen wendet, die pflegebedürftige und zum Teil demente Menschen zu Hause selbst betreuen und pflegerisch versorgen.

In den jeweils 2-stündigen Veranstaltungen geht es um die Frage, wie Pflege und Betreuung zu Hause gelingen kann, ohne dass pflegende und sorgende Angehörige überlastet werden. Es geht um ambulante und teil-(stationäre) Entlastungs- und Hilfsangebote, die Leistungen der Pflegeversicherung, vor allem aber um die Bedürfnisse und Wünsche der Pflegeperson.

Das Seminarangebot findet jeweils mittwochs von 16.30- 18.30 Uhr am 18.03, 25.03, 01.04 und 08.04.2020 in der AWO Tagespflege Wickede, Meylantstraße 85, 44319 Dortmund statt

Inhalte und Referent*innen des Pflegeseminars sind:

1. Mittwoch, 18. März – Pflegebedürftig? Was nun? Was tun?

Referent*in: Elke Meyer, Thomas Brandt (Seniorenbüro Brackel)

3. Mittwoch 25. März – Kräfteschonende Bewegungsabläufe in der Pflege

Referentin: Bettina Bettenbrock (Kinestätik-Trainerin, Klinikum Westfalen)

4. Mittwoch, 01. April – Entspannung und Entlastung in der Pflege

 Referentin: Sabine Henke (Trainerin für Achtsamkeit u. Stressbewältigung)

5. Mittwoch, 08. April – pflegeerleichternde Hilfsmittel richtig angewandt

Referentin: Cevrije Agca (Sanitätshaus Agca)

Nähere Informationen erhalten Interessent*innen im Seniorenbüro Brackel (Tel.: 0231/ 50 29640), dort werden auch die verbindlichen Anmeldungen entgegengenommen.

Sofern während des Seminars eine Betreuung oder Pflege eines Angehörigen benötigt wird, kann diese in der AWO Tagespflege Wickede, Meylantstr. 85 bei Voranmeldung (Tel.: 0231/ 21 78 209) erhalten oder im Seniorenbüro Brackel erfragt werden.

Gut pflegen und gesund bleiben ist eine kostenfreie Veranstaltung.