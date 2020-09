Damit sich junge Eltern mit Kindern in den ersten sieben Lebensmonaten auch während der Corona-Pandemie austauschen und informieren können, bietet die Elternschule des Knappschaftskrankenhauses Dortmund in Brackel ihr Elterncafé ab dem 7. Oktober jeweils mittwochs von 14.30 bis 16 Uhr in der Wambeler Rennbahn-Gastronomie "Zum Hufeisen", Rennweg 70, an.

Hier können sie Kontakte knüpfen, Erfahrungen im Zusammenleben mit den Säuglingen auszutauschen und sich gegenseitig unterstützen. Die Mitarbeiterinnen der Elternschule beantworten Fragen zu Ess- und Schlafgewohnheiten der Kinder, zur Pflege, zum Tragen und Stillen.

Eine Anmeldung in der Elternschule unter Tel. 0231/9221252 ist erforderlich.