Im Rahmen des Nachhaltigkeitsprogramms am Dortmunder Flughafen wurden bereits im Frühjahr 2014 drei Bienenvölker in direkter Nähe zur Start- und Landebahn angesiedelt.



„Dies ist sinnvoll, da Honig- und Wachsproben ein guter Beleg für die Umweltqualität rund um den Dortmund Airport sind. Da Bienen gleichmäßig Areale von bis zu fünf Kilometern um ihren Stock befliegen, hat sich Bienenzucht als Umweltmonitoring bewährt“, erklärt Heike Helmboldt, Referentin für CSR (englisch für Unternehmerische Gesellschaftsverantwortung) und Fluglärmschutz am Dortmunder Flughafen.

Die Honig- und Wachsproben werden jedes Jahr im Honiglabor der QSI GmbH aus Bremen untersucht. Auch die aktuelle Honig-Ernte zeugt von einer hohen Qualität der natürlichen Umwelt am Dortmund Airport, denn die getesteten Honig- und Wachsproben waren schadstofffrei. Sie wurden unter anderem auf Rückstände von Blei, Cadmium, Quecksilber und Schwefeldioxid untersucht. Die Untersuchungen zeigen, dass die 53 Kilogramm Honig trotz der außergewöhnlichen Lage der Bienenstöcke sowohl den Vorschriften der Honigverordnung als auch der Richtlinie 2001/110/EG für Speisehonig entsprechen und somit zum Verzehr geeignet sind. Das Ergebnis decke sich somit mit den Ergebnissen der vergangenen Jahre.

In den Verkauf geht der Honig nicht. Dafür sei die Menge nicht ausreichend, erklärt Flughafensprecherin Davina Ungruhe. Stattdessen verloste der Airport einzelne Gläser bereits über seine Präsenzen in den Sozialen Medien. Außerdem ist dem aktuellen Newsletter des Flughafens ein Gewinnspiel angehängt, bei dem einzelne Gläser des Dortmunder Flughafenhonigs ergattert werden können.