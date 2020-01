Am vergangenen Samstag traf sich der Bezirksverband der Jungen Liberalen (JuLis) Ruhrgebiet zu seinem jährlichen Kongress in Herne. Der FDP-Jugendverband, der im Ruhrgebiet weit über 500 Mitglieder hat, verabschiedete zu Beginn seinen scheidenden Vorsitzenden Patrick Guidato. Der 34-jährige Bochumer hatte den Verband zuletzt drei Jahre lang geleitet und trat nicht zur Wiederwahl an.

Die rund 165 anwesenden Mitglieder wählten im Anschluss Nils Mehrer (4. v. l.) zu ihrem neuen Bezirksvorsitzenden. Der Dortmunder führt seit Oktober 2019 auch den dortigen Kreisverband der Jungen Liberalen und konnte sich in einer knappen Wettbewerbsabstimmung gegen den bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Max Möller (25) aus Essen durchsetzen. Mehrer ist 18 Jahre alt und trat vor allem für einen starken Verband an. In seiner Bewerbungsrede gab er als Ziel aus, der größte und stärkste Bezirksverband der JuLis in ganz NRW werden zu wollen. Aktuell sind die Jungen Liberalen Ruhrgebiet der zweitgrößte Bezirksverband.

Im Anschluss wählten die Mitglieder Fabian Urbeinczyk (22) aus Gelsenkirchen und Marc Gevers (15) aus Bottrop zu stellvertretenden Vorsitzenden. Möller, der zuvor selbst für den Bezirksvorsitz angetreten war, kandidierte ebenfalls erneut als stellvertretender Vorsitzender und wurde mit einem überzeugenden Ergebnis gewählt. Dem Vorstand gehört außerdem Steffen Walter (32) aus Bochum als Schatzmeister an.

Als Beisitzer komplettieren Tim Schneider (24), Max Baum (19), Maik Pagiewski (16) und Till Herrmann (17) den Vorstand der Jungen Liberalen Ruhr.

Zu dem Kongress waren auch zahlreiche Gäste aus anderen Bezirksverbänden, dem JuLi-Landesvorstand und dem FDP-Bezirksvorstand angereist- mit über 160 Stimmberechtigten und vielen Gästen war der Bezirkskongress am Samstag einer der größten JuLi-Bezirkskongresse überhaupt.

„Diese Power müssen wir jetzt mit in den Kommunalwahlkampf nehmen“, so Mehrer in seiner Rede. Insgesamt sehen sich die JuLis zur Kommunalwahl in einer Schlüsselverantwortung, da bereits junge Menschen ab 16 Jahren das erste Mal an die Wahlurne dürfen. Im Ruhrgebiet arbeiten die Jungen Liberalen daher mitunter an einer ansprechenden Rahmenkampagne und einer guten Vorbereitung zur Kommunalwahl sowie einem Grundsatzprogramm für ein zukunftsfähiges Ruhrgebiet.