Am Sonntag, 1. März, kam es gegen 19 Uhr auf der Straße Am Driesenbusch zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Duisburgerin tastete sich mit ihrem Opel Corsa aus einer Ausfahrt auf die Fahrbahn, auf der ihr PKW mit dem Ford Fiesta eines 27-jährgen Duisburgers kollidierte.

Durch den Aufprall wurde der Corsa etwa 20 Meter weit geschleudert und kam kurz vor einem Baum zum Stehen. Der Ford rutschte über die Gegenfahrbahn in einen dort geparkten VW Tiguan, der ebenfalls beschädigt wurde. An allen Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Überprüfung der Personalien des Ford-Fahrers ergab, dass dieser seinen PKW ohne gültige Fahrerlaubnis steuerte.

Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Aufprall derart verletzt, daß sie nach erster Behandlung durch Rettungswagen der Feuerwehr Duisburg in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden, wo sie zunächst stationär verblieben. Lebensgefahr besteht nicht.

Die Straße Am Driesenbusch wurde zur Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt.