Am Montag (27. Dezember) meldeten mehrere Duisburger Einbrüche in ihren Wohnungen bei der Polizei. Die Fälle sind quer über die Stadt verteilt. Hier sucht die Kripo Zeugen:

Zwischen 15:30 Uhr und 20:30 Uhr brachen Unbekannte über den Balkon in die Wohnung eines Paares (58, 59) auf der Westender Straße in Obermeiderich ein. Sie durchwühlten Schränke und stahlen unter anderem Dokumente.

Zwischen 8 Uhr und 17:20 Uhr haben sich Einbrecher Zugang zur Wohnung einer 58-Jährigen auf der Menzelstraße im Dellviertel verschafft. Schränke wurden durchwühlt und das Licht angelassen. Was genau gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

In zwei Fällen blieben die Täter aber auch dank gut gesicherter Türen und Fenster erfolglos:

Einbrecher scheiterten beispielsweise an einem Schlafzimmerfenster an der Hans-Böckler-Straße in Aldenrade. Das Fenster des 26-jährigen Bewohners hielt den Hebelversuchen stand.

Auf der Oberen Holtener Straße in Röttgersbach hatten Unbekannte die Terrassentür einer 34-Jährigen aufhebeln wollen - auch hier ohne Erfolg.

Was können Sie tun um Ihre Wohnung/Ihr Haus einbruchssicher zu machen? Tipps dazu gibt die Polizei Duisburg unter anderem im Internet: https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer