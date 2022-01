Die Polizei Duisburg sucht Zeugen eines versuchten Raubes. In der Nacht zum Mittwoch, 5. Januar, gegen 2:45 Uhr haben zwei Unbekannte versucht, einen 21-Jährigen auf der Königstraße auszurauben.

Der junge Mann war gerade dabei, an einem Automaten Geld abzuheben, als ihn ein Unbekannter von hinten in den Schwitzkasten nahm. Eine zweite Person griff gleichzeitig nach dem Bargeld in seiner Hand. Der 21-Jährige konnte die Räuber aber wegschubsen, bevor sie sein Geld hatten. Die beiden Männer flüchteten über die Landgerichtsstraße in Richtung Köhnenstraße. Der 21-Jährige beschreibt den Haupttäter wie folgt: Vollbart, schwarze Haare, etwa 25 Jahre alt, schwarze Jacke und Mütze, etwa 1,85 Meter groß. Sein Komplize war etwa 1,75 Meter groß. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter Tel. 0203/2800 entgegen.