Unter dem Titel „De profundis“ gestaltet die Freie Kantorei Duisburg am Freitag, 1. April, um 20 Uhr in der Ludgeri‐Kirche im Rahmen der Konzertreihe „Abendmusik“ ein Konzert zur Passionszeit. Das Konzertprogramm präsentiert Choräle aus der Johannespassion von Johann Sebastian Bach und stellt diesen Chorwerken aus der Romantik und vor allem zeitgenössischen Kompositionen gegenüber.

Mit Werken von Kaminski und Nees wird der Konzerttitel „Aus der Tiefe rufe ich zu dir, Herr“ in zwei Kompositionen musikalisch interpretiert. Mauersbergers Werk „Wie liegt die Stadt so wüst“, ursprünglich im Gedenken an die Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkrieg komponiert, führt angesichts der Leiden des Krieges in der Ukraine in die soziale Gegenwart. Weitere Komponisten, die in der Abendmusik zu hören sein werden, sind Duruflé, Casals, Bizet, Fauré, Langlais und Buchenberg. Die Bachchoräle am Ende des Konzertes aber auch die Musik Felix Mendelssohn Bartholdys lassen den Abend nicht ohne Hoffnung ausklingen.

Das Konzert in der Freitagsreihe „Abendmusik“ findet wie immer in St. Ludger am Ludgeriplatz um 20 Uhr statt. Es gelten die 3G‐Regeln. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Künstler wird gebeten.