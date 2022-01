Kurator Dr. Dennis Beckmann führt am Sonntag, 23. Januar, um 15 Uhr im Kultur- und Stadthistorischen Museum am Innenhafen durch die aktuelle Sonderausstellung „Glaubenskampf & Nächstenliebe“.

Erzählt wird die Geschichte der geistlichen Ritterorden. In Duisburg waren mit den Johannitern und dem Deutschen Orden gleich zwei Rittergemeinschaften aktiv, die auch in der damaligen Weltpolitik eine wichtige Rolle spielten. Während der Kreuzzüge befanden sie sich im Spannungsfeld zwischen friedlichem Kulturkontakt, fanatischem Glaubenskampf, weltlicher Macht und bescheidenem Klosterleben. Die Führung erklärt, wer die Ordensbrüder und -schwestern waren, wie ihr Alltag aussah, ob Frömmigkeit und Rittertum überhaupt zusammenpassen – und was die Ordensmitglieder eigentlich heute machen.

Die Teilnahme kostet für Erwachsene 4,50 Euro, ermäßigt 2 Euro, und ist auf maximal zehn Teilnehmer begrenzt. Um eine Anmeldung unter Tel. 0203/283-2640 oder per E-Mail an ksm-service@stadt-duisburg.de wird gebeten. Während der Führung ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen, die nötigen Abstände sind einzuhalten. Es gilt die 2G-Regelung. Das gesamte Führungsprogramm des Stadtmuseums ist im Internet unter www.stadtmuseum-duisburg.de abrufbar.