Am 26. August wäre der Duisburger Alfred Ledermann 100 Jahre alt geworden. Doch Alfred Ledermann wurde aufgrund seiner sexuellen Orientierung Verfolgter und Opfer der Nationalsozialisten. Im Frühjahr 1942 wurde er als „Asozialer und Homosexueller“ inhaftiert und in das KZ Sachsenhausen bei Berlin deportiert. Mit 20 Jahren wurde er dort am 12. Juli 1942 bei einer gezielten Mordaktion gegen Homosexuelle Gefangene getötet.

Zur Erinnerung an den an den jungen Duisburger wird der Stolperstein von Alfred Ledermann am Donnerstag, 26. August, 14 Uhr geputzt. Gemeinsam mit Lebermanns Großnichte Beaufays-Kleiner, dem Forscher Jürgen Wenke, der das Leben und die Geschichte von Ledermanns ausführlich dokumentiert hat, und Bürgermeister Sebastian Ritter soll an den jung verstorbenen Duisburger erinnert werden.

Der Stolperstein wurde im Jahr 2018 in der Kurt-Heintze-Straße 11 in Bissingheim vor dem ehemaligen Wohnort der Familie Ledermann verlegt. Weitere Informationen zur Geschichte von Alfred Ledermann sind online abrufbar (https://www.stolpersteine-homosexuelle.de/alfred-ledermann).