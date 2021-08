Das letzte Jahr war für alle eine Herausforderung. Aber nun blicken die Mitarbeiter im Katholischen Bildungsforum im Kreisdekanat Wesel wieder positiv in die Zukunft und starten ab Montag, 23. August mit einem Großteil der Kursangebote.

Die meisten Kurse starten ganz optimistisch in Präsenzform vor Ort auf der Händelstraße und in den Außenstellen. Die Hygieneregeln „Geimpft, Genesen, Getestet“ werden auf der Händelstraße konsequent umgesetzt und kontrolliert.

Das Team rund um Heike Heger wurde mit neuen Mitarbeitern erfolgreich aufgestockt: Jennifer Brüggemann übernimmt die Verwaltungsstelle am Empfang, Anne De Silva ist im Abenddienst tätig und Sabine Klett ist die gute Fee des Hauses.

Im Duisburger Haus wird es außerdem zukünftig die Möglichkeit geben, dass einige Kurse Online-Unterricht/Hybrid-Unterricht anbieten. Das ist ein großer Vorteil, falls Teilnehmer mal nicht ins Haus kommen können. Da kann der Teilnehmende dann sogar während des Urlaubs theoretisch den Kurs wahrnehmen.

Die Unterschiedlichkeit der Angebote kann sich sehen lassen. Es ist für Jeden etwas dabei.

In allen Kursen sind noch Plätze frei, so gibt es Spanisch und Englischkurse, die einfach Lust auf den nächsten Urlaub machen oder einige Entspannungsangebote, die gerade in den düsteren Wintermonaten für angenehme Erholung sorgen. Die Smartphone-Kurse haben wir aufgestockt auf Grund der großen Nachfrage.

Mitarbeiter informieren am Telefon zu den Inhalten der Kurse

Die Räume sind entsprechend der Hygieneregeln ausgestattet und es wurden auch Luftreinigungsgeräte angeschafft, so dass die Präsenzkurse ganz entspannt stattfinden können.

An dieser Stelle möchten sich die Mitarbeiter des gesamten Bildungsforums im Kreisdekanat Wesel bei allen Teilnehmenden und besonders bei allen Referierenden ganz herzlich bedanken, viele sind mit den Verantwortlichen in Kontakt geblieben, haben sich wie selbstverständlich zu ihren Kursen wieder angemeldet. Die meisten Mitarbeiter sind geimpft ebenso die Teilnehmer. Wie sagte die langjährige Teilnehmerin Frau Schulz (Turnen und Englisch) am Telefon „das Impfen habe ich eigentlich nur gemacht, damit ich wieder an den Kursen teilnehmen kann, dann sehe ich meine Freundinnen endlich wieder!“

Aber sehr wichtig: Einige Referenten stehen nicht mehr zur Verfügung, da sich in der Zeit der Pandemie Lebensumstände verändert haben, daher wird dringend nach engagierten Fachkräften, die auf Honorarbasis im Bildungsforum (Duisburg, Kamp-Lintfort, Wesel) arbeiten möchten gesucht. Alle Fachbereiche wie Sport, Pilates, Seniorensport, Entspannung, Eltern-Kind, Kreativität, Sprachen, Kochen oder Computer/Internet und vieles mehr ist denkbar.

Die Zentrale kann unter Tel. 02065/901334-0 erreicht werden. Kursinformation und Buchung sind auch über die Webseite www.kbf-du-west.de möglich.