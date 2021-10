Die Zentralbibliothek lädt ab Dienstag, 26. Oktober, wieder zu einem Büchertrödel auf die Steinsche Gasse 26 in der Innenstadt ein. Die gebrauchten Medien werden in fertig gepackten Trödelwundertüten zu Preisen zwischen 2,50 und 5 Euro abgegeben.

In den Tüten haben die Mitarbeiter Bücher, CDs, DVDs, BluRays und anderes nach Themen zusammengestellt und beschriftet. So findet man beispielsweise Tüten zum Thema Krimis, Bilderbücher, Reiseführer, Kochen oder Handarbeiten. Der Inhalt selbst bleibt eine Überraschung. Der Erlös fließt an die Duisburger Bibliotheksstiftung, die damit Projekte zur Leseförderung unterstützt. Eine kleinere Auswahl an Tüten findet sich im Schaufenster im Erdgeschoss, die größere Menge in der dritten Etage.

Die Zentralbibliothek ist montags von 13 bis 19 Uhr, dienstags bis freitags von 11 bis 19 Uhr und samstags von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter Tel. 0203/283-4218 oder unter www.stadtbibliothek-duisburg.de.