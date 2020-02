Es ist inzwischen eine gewachsene Tradition, dass die Evangelische Altenhilfe Duisburg zu Beginn des neuen Jahres die Dienstjubilare ihrer Gesellschaften zur Verleihung des Kronenkreuzes einlädt. In diesem Februar waren es vier Mitarbeiterinnen, die für ihren langjährigen Dienst am Menschen das Dankeszeichen der Diakonie erhielten.



In einem feierlichen Gottesdienst in der Evangelischen Kirche Beeck übergaben Mitglieder des Aufsichtsrates sowie der Geschäftsleitung den Mitarbeiterinnen ihre Auszeichnung und sprachen ihnen ihren Dank aus. Auch Angehörige und Kollegen folgten der Einladung, um bei der Kronenkreuzverleihung dabei zu sein.



Geschäftsführer Peter Leuker: „Viele unserer insgesamt 900 Mitarbeitenden sind oft Jahrzehnte bei uns beschäftigt und bringen sich mit großem Engagement ein. Wir freuen uns über diese besondere Zugehörigkeit und schätzen die hohe Identifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrem Arbeitgeber.“

INFO

Das Kronenkreuz ist das Markenzeichen der Diakonie in ganz Deutschland. Seit 1972 wird es an langjährige haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende in Kirchengemeinden und Diakonischen Einrichtungen verliehen. Es ist ein Zeichen der Wertschätzung für die Mitarbeitenden und die von ihnen geleistete Arbeit.