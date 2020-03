Am Dienstag, 10. März, dem Todestag von Pfarrer Dietrich Köhler-Miggel, öffnet die evangelische Gemeinde Trinitatis ihre Buchholzer Jesus-Christus-Kirche an der Arlberger Straße ab 14 Uhr noch einmal zum stillen Gedenken. Zum Abschluss gibt es um 18 Uhr eine Andacht.



Pfarrer Dietrich Köhler-Miggel war vor einem Jahr, am 10. März 2019 während des Gottesdienstes zu seinem Abschied in den Ruhestand in der Buchholzer Jesus-Christus-Kirche zusammengebrochen. Er verstarb wenige Stunden später im Krankenhaus. Dietrich Köhler-Miggel war seit dem 1. Juni 1991 Pfarrer in Duisburg-Buchholz, wo er mit seiner Persönlichkeit die Kirchengemeinde entscheidend prägte.

Kontakt mit

vielen Menschen



In seiner Duisburger Amtszeit hat der beliebte Pfarrer Kontakt mit sehr vielen Menschen gehabt: mit vielen Gemeindemitgliedern, Menschen im Stadtteil, mit Eltern und Kinder bei 700 Taufen, mit 500 Konfirmandinnen und Konfirmanden und ihren Eltern und auch mit über 100 getrauten Paaren. Ebenso auch mit Angehörigen von Verstorbenen der rund 1000 Beerdigungen, die er durchgeführt hat.

Rund 450 ausgearbeitete Predigten zählte Dietrich Köhler-Miggel, aus Gottesdiensten in der Kapelle des Berufsgenossenschaftlichen Unfallkrankenhauses, in dem damaligen Gemeindezentrum Arche, sowie in der in der Jesus-Christus-Kirche. Hinzu kamen noch etwa 300 Schulgottesdienste und ungefähr 700 Kindergottesdienste.