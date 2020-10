Seit Beginn der Corona-Pandemie war die Kircheneintrittsstelle an der Salvatorkirche geschlossen. Jetzt können Interessierte dort wieder freitags von 14 bis 17 Uhr Aufnahmegespräche mit Pfarrerinnen, Pfarrern und Prädikanten führen.



Am Freitag, 16. Oktober, heißt Prädikant Jürgen Lagoda in der Südkapelle der Stadtkirche neben dem Rathaus Zweifler, Unsichere, Kirchennahe oder solche, die es werden möchten, herzlich willkommen. In den Gesprächen findet weder eine Glaubensprüfung statt, noch wird zur Rechtfertigung aufgefordert.

Besucherinnen und Besucher der Eintrittsstelle sollten eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und die Hygiene- und Schutzbestimmungen der Salvatorkirche beachten (www.salvatorkirche.de).