Ein tierischer Ferientag im Zoo – in den Sommerferien ist das am Kaiserberg möglich. Gemeinsam mit den Zoobegleitern gehen Kinder jeden Dienstag und Donnerstag auf Weltreise, werden zu Forschern und das, ohne sich in ein Flugzeug setzen zu müssen.

Neben spannenden Tierbeobachtungen, verschiedenen Bastelaktionen und kontaktlosen Spielen erfahren die kleinen Zoofans auch, wie ein Zoo funktioniert, welche wichtigen Aufgaben Zoologische Gärten erfüllen und wie aufwändig es ist, Gehege zu planen.

Die tierischen Ferientage finden in den Sommerferien jeden Dienstag und Donnerstag von 9 bis 15 Uhr statt und richten sich an Kinder von 8 bis 11 Jahren. Eine rechtzeitige, vorherige Anmeldung unter: servicebuero@zoo-duisburg.de ist unbedingt erforderlich.

Anmeldung erforderlich

Die Kosten belaufen sich auf 35 Euro pro Kind und beinhalten die Aktionen innerhalb des tierischen Ferientages sowie den Tageseintritt für den Zoo. Weitere Informationen finden Interessierte auch unter: www.zoo-duisburg.de, hier gibt es auch ein Online-Anmeldeformular.