Keine Frage! Wespen sind in diesem Jahr, gerade jetzt zurzeit, sehr stark verbreitet im nordrheinwestfälischen Westen. So kann es schon ungemütlich werden für einen Ruhe suchenden Picknicker im Park, die Wespen sind nicht nur interessiert an leckerem Essen, sie verhalten sich auch sehr aufdringlich, aggressiv. Vermutlich bedeutet ein so warmer Sommer für die gelb-schwarzen Insekten eine große Belastung. Dass ein solcher, angebissener Apfel für die Wespen im Westen sehr deliziös sein muss, ist mehr als verständlich. Schließlich wollen alle Tiere, wie auch wir Menschen satt und zufrieden leben. So ist es auch kein Wunder, dass solch ein offensichtlicher Leckerbissen die "August-Tierchen" in einem warmen Sommer magisch anzieht. Dass sie sich so gut vermehren, ist sicherlich durch die warmen Temperaturen zu erklären, denn Wespen lieben es sehr warm und sterben, wenn es für sie zu kalt wird.