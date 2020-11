In der konstituierenden Sitzung des Stadtrats Duisburg wurden Mitglieder der Ratsfraktion Tierschutz DAL in alle Ausschüsse und in viele Aufsichts- und Beiräte der städtischen Beteiligungen und Töchter gewählt.

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Jessica Westerteicher, bemerkt: „Das ist für den Tierschutz in Duisburg ein hervorragendes Ergebnis. Den 2.599 Wählern und den unzähligen, vielen vielen Tausenden Tieren wird nun Stimme in der konzentrierten, ideologiefreien Sacharbeit in den politischen Gremien gegeben.“

Und Ayhan Yildirim, Fraktionsvorsitzender, ergänzt: „Die Duisburger Alternative Liste freut sich ebenso. Wir machen Politik für alle Duisburger, egal, wo sie geboren wurden oder welche Hautfarbe bzw. religiöse Überzeugungen sie haben.

Deshalb war es auch sehr schön, dass Ratsherr Bekir Scpahi, SfD – Solidarität für Duisburg, mit uns stimmte. Unabhängig von den unterschiedlichen, politischen Themenschwerpunkten, die Tierschutz, DAL und SfD hervorheben, ist es gut, gemeinsam abstimmen, wenn dadurch jeder Überzeugung die Möglichkeit gegeben wird, in Ausschüssen mitarbeiten zu können.

Durch die Zusammenarbeit von DAL und Tierschutz ist erreicht worden, dass soviele Menschen mit Migrationshintergrund wie nie zu vor sich jetzt aktiv in die politische Gremienarbeit des Rathauses einbringen können.“

