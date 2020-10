Zwei Baumaßnahmen führen ab Montag, 12. Oktober, zu Verkehrseinschränkungen in Meiderich. Zum einen sind es Kanalbauarbeiten, zum anderen weitere Straßenbauarbeiten für die künftige Umgehungsstraße Meiderich.



Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg führen ab Montag, 12. Oktober, Kanalarbeiten in der Brückelstraße in Meiderich durch. Die Brückelstraße wird dafür zwischen Bronkhorststraße und Vogesenstraße in Fahrtrichtung Emmericher Straße zur Einbahnstraße. Zudem wird die Vogesenstraße ab der Reinholdstraße als Sackgasse ausgeschildert.

Die Einfahrt von der Schwarzwaldstraße in den Baustellenbereich auf der Brückelstraße wird aufgrund der Arbeiten ebenfalls gesperrt. Der Verkehr kann jedoch aus der Schwarzwaldstraße über die Brückelstraße in Richtung Augustastraße abfließen. Fußgänger und Radfahrer können den Baustellenbereich passieren. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Oktober.

Im Rahmen der Baumaßnahmen zur Umgehungsstraße in Meiderich wird ebenfalls ab Montag, 12. Oktober, die Fahrbahndecke im Bereich der Straße „Am Nordhafen“ und Vohwinkelstraße erneuert. In zwei Abschnitten regeln Ampeln die wechselnde Verkehrsführung. Fußgänger und Radfahrer können jederzeit passieren. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Freitag, 23. Oktober, andauern.