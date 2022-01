Montag, 17.01.: Katholisches Altenzentrum Beeckerwerth, Haus-Knipp-Str. 18, 47139 Duisburg

­čö╣ Dienstag, 18.01.: AGD Alevitische Gemeinde Duisburg e.V., Friedrich-Alfred-Str. 182, 47226 Duisburg

­čö╣ Mittwoch, 19.01.: Ditib Moschee H├╝ttenheim, An der Batterie 18, 47259 Duisburg

­čö╣ Donnerstag, 20.01.: Landschaftspark Duisburg-Nord, Gebl├Ąsehalle, Emscherstra├če 71, 47137 Duisburg

­čö╣ Freitag, 21.01.: Kath. Pfarrzentrum St. Marien Schwarzenberg, Lindenallee 29, 47229 Duisburg

Neben den dezentralen Angeboten, besteht weiterhin die M├Âglichkeit, sich an einem der nachstehenden vier Standorte von 10.30 bis 17.30 Uhr (montags-sonntags) impfen zu lassen:

­čö╣ Hauptbahnhof Duisburg, Portsmouthplatz, 47051 Duisburg

­čö╣ B├╝rgermeister-Wendel-Platz in Alt-Homberg, Lauerstra├če, 47198 Duisburg

­čö╣ Fl├Ąche gegen├╝ber der Merkez Moschee, Warbruckstra├če 51, 47169 Duisburg

­čö╣ Ehemaliger Parkplatz von Real, Buscherstra├če, 47269 Duisburg

­čö╣ Vorplatz des Hauptbahnhofes (Portsmouthplatz), Mercatorstra├če, 47051 Duisburg

Ausstellung von Impfzertifikaten

Die Kolleginnen und Kollegen stehen wie gewohnt montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 16.30 Uhr am Container am Theater am Marientor zur Verf├╝gung.

Ein Hinweis noch dazu:

Um Sie im System finden zu k├Ânnen, ben├Âtigen wir noch folgende Angaben:

1.) Bei wem haben Sie sich angemeldet? ├ťber die Nr. 116117 der kassen├Ąrztlichen Vereinigung, per Mail an ÔÇ×ccdu-terminvergabeÔÇť, ├╝ber den Arbeitgeber oder sind Sie spontan ohne Anmeldung vorbeigekommen?

2.) Wann fanden die Impfungen statt? Wenn Sie den genauen Termin nicht mehr kennen, dann versuchen Sie bitte, ihn so weit wie m├Âglich einzugrenzen, damit man eine Chance hat, Sie im System zu finden. Die Listen sind n├Ąmlich nach Datum und Standort sortiert.

3.) Wo waren Sie zur Impfung?

Kleiner Tip: Machen Sie sich, wenn Sie bei der Impfung Ihre Impfbescheinigung erhalten haben, davon eine Kopie. So k├Ânnen Sie den Termin Ihrer Impfung nicht vergessen und man kann Sie, sollte eine Nachtragung erforderlich werden, wesentlich schneller im System finden.

Es werden vor allem digitale Impfzertifikate erstellt.

Von den gelben Impfp├Ąssen haben die Kollegen nur ein begrenztes Kontingent vorr├Ątig und dieses ist prim├Ąr f├╝r Menschen gedacht, denen man aufgrund ihres hohes Alters ( ├╝ber 80j├Ąhrige ) oder einer Gehbehinderung nicht zumuten kann, sich selbst in der Apotheke einen zu kaufen und damit zum Eintragen der Impfung zum Theater am Marientor zu kommen.

Alle anderen werden gebeten, sich den gelben Impfpass in einer Apotheke kaufen ( kostet ca. 1 oder 2 Euro ) und damit zum Eintragen der Impfung wochentags zwischen 8:00 und 16:30 zum Container am Theater am Marientor kommen.