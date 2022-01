Aufgrund des gestiegenen Wasserstandes am Rhein, der sich momentan am Pegel Ruhrort auf 7,30 m befindet, werden heute folgende Straßen und Zufahrten zum Rhein in Teilen wegen möglicher Überflutungen gesperrt:

• Rheindeichstraße gegenüber der Haus-Nr.111 in Baerl

• Lilienthalstraße ab dem Wendehammer in Neuenkamp

• Am Bort hinter NATO-Rampe in Kasslerfeld

• Pontwert Abfahrten zu Anlegestellen Ruhr in Ruhrort

• Kegelstraße ab der Haus-Nr.141 in Mündelheim

• Dammstraße Ecke Paschmannstraße in Baerl

• Hirtenweg hinter Bootshaus Ehingen in Ehingen

• Königstraße hinter dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Duisburg Rhein in Homberg

• Wilhelmallee ab Haus-Nr. 26, Abzweig Rheinuferweg, in Homberg

• Hofstraße ab Haus-Nr.15 in Baerl

Diese Sperrungen werden voraussichtlich bis Mitte nächste Woche bestehen bleiben. Die Schließung des Marientors ist vorerst nicht vorgesehen, da sich der Wasserstand laut Vorhersage bei circa 8 Meter einpendeln wird und im anschließenden Verlauf wieder abfällt. Eine Schließung des Tores ist notwendig, wenn ein Wasserstand über 8,50 Meter erwartet wird.