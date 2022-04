...nein das tun Sie nicht!

Die Ruhrorter Strickguerilla hat wieder zugeschlagen und erfreut Spaziergänger und Besucher mit ihren fröhlichen und bunten Werken.

Viel Neues gibt es im Stadtteil Ruhrort zu entdecken, aber auch ältere Werke der Strickguerilla finden sich in den Straßen und Plätzen rund um das Kreativquartier, auf den Neumarkt oder am Leinpfad/Hafenmund.

Zwischen diesen beiden Bildern liegen tatsächlich 6 Jahre!

2016

2022

Wir haben sicher nicht alles entdeckt, denn einiges versteckt sich oberhalb in Bäumen, Fahnenmasten oder man übersieht die kleinen Kunstwerke aus Wolle einfach.

Wer dahinter steckt ist seit Jahren ein Geheimnis.

Übrigens: Das sogenannte „Guerillaknitting“ (to knit = stricken) kam 2005 als Straßenkunst in den USA auf und findet sich mittlerweile in aller Welt.

Text: Manuela Wilms

Fotos: Manuela Wilms, Wolfram Wilms