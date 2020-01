In den Vorrundenspielen blieben die Überraschungen beim dreitägigen Duisburger Hallen-Fußball-Stadtpokal weitgehend aus. Davon gab es aber am gestrigen Finaltag beim Budenzauber in der Rheinhausen-Halle einige. Eine der beiden Halbfinal-Begegnungen und auch das Endspiel wurden erst im Neunmeter-Schießen beendet. Neuer "Stadtmeister" ist Landesligist DSV 1900.



Als Top-Favorit galt im Vorfeld Regionalligist VfB Homberg. Das Team musste sich letztlich mit dem vierten Platz begnügen. Im Halbfinale gab es zunächst nach zweimaliger Führung ein 3:3 gegen den DSV 1900. Der spätere Titelträger setzte sich dann im Neunmeter-Schießen mit 3: 2 durch.

Im weiteren Halbfinale gewann Landesliga-"Wiederaufsteiger" Hamborn 07 mit 2:1 gegen den FSV Duisburg durch. Der Abtseiger aus der Oberliga, ebenfalls mit besten Aussichten auf einen direkten Wiederaufstieg, schlug anschließend im Spiel um den dritten Platz die Homberger mit 7:6 nach Neunmeter-Schießen und sicherte sich damit die "Bronzemedaille".

Das Finale war ebenfalls turbulent und spannend. Nach Ende der regulären Spielzeit stand es 2:2. Die Hamborner Löwen hatten 2:0 geführt, und es sah ganz nach einer erfolgreichen Titelverteidigung aus. Doch der FSV egalisierte noch und behielt dann im Neunmieterschießen Nase vorn.