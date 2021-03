Regionalligist VfB Homberg empfängt am Samstag, 6. März, den Vorjahresmeister SV Rödinghausen am Rheindeich, gespielt wird um 14 Uhr.

Nach der 0:2-Niederlage gegen die zweite Mannschaft von Schalke 04, erwartet das Team von Trainer Sunay Acar auch gegen Rödinghausen keine leichte Aufgabe. In erster Linie liegt es an den vielen Ausfällen innerhalb der Mannschaft, neben den Langzeitverletzten Alexandros Armen, Harris Kaltak, Metin Kücükarslan und Justin Walker müssen die Gelb-Schwarzen auch auf Ahmad Jafari verzichten müssen, hinter Marvin Lorch und Pascale Talarski stehen dicke Fragezeichen. In den letzten Heimspielen konnte gepunktet werden, was auch gegen Rödinghausen im Bereich des Möglichen liegt.