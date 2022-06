Am vergangenen Wochenende fand auf dem Baldeneysee in Essen die Westdeutsche Meisterschaft im Kanupolo statt. Nach einer langen Corona-Pause ging es bei bestem Wetter an der Regattabahn wieder ordentlich zur Sache.

Der Meidericher Kanu Club hatte dabei gleich zwei Teams am Start - die U21 Herren und die zweite Damenmannschaft. Nach einem fast makellosem Start konnte sich das U21 Herren Team bis ins Finale kämpfen und dieses mit einem spannenden Ergebnis von 5:4 gegen den KSV Glauchau gewinnen. Den Westdeutschen Meistertitel gewannen sie jedoch bereits im Halbfinale mit 4:2 gegen das Team des KGW Wanderfalke Essen, da die Mannschaft vom KSV Glauchau aus Sachsen nicht in die Wertung der Westdeutschen Meisterschaft eingehen darf.

Die zweite Damenmannschaft schlug sich ebenfalls gut. In der Gruppenphase konnte man den vierten Platz in der Tabelle erreichen. Im Halbfinale gegen den Tabellenersten, KGW Wanderfalke Essen, mussten sich die Meidericher Damen allerdings geschlagen geben und zogen so in das kleine Finale ein. Dort kämpften sie gegen das Damenteam des KC Wetter in einem spannenden und ausgewogenen Spiel um Platz Drei. Leider ging der Sieg mit einem Endergebnis von 2:3 an den KC Wetter. Somit erreichte das Damenteam des 1. Meidericher Kanu Clubs einen starken vierten Platz.

Gleichzeitig mit der Westdeutschen Meisterschaft fand an der Regattastrecke in Essen der zweite Spieltag der 1. Bundesliga der Herren und der erste Spieltag der 1. Bundesliga der Damen statt. Der 1. Meidericher Kanu Club war hier ebenfalls mit zwei Teams vertreten. Das Herren Bundesliga Team konnte mit einem fast perfekten Wochenende 15 von insgesamt 18 möglichen Punkten mitnehmen und steht aktuell auf Platz Vier in der Tabelle. Die Damen hatten leider ein paar Anfangsschwierigkeiten, steigerten sich jedoch von Spiel zu Spiel. Insgesamt konnten sie 9 von insgesamt 21 Punkten mitnehmen und landen aktuell auf Platz fünf in der Tabelle. Bis zur Deutschen Meisterschaft Ende August (ebenfalls an der Regattastrecke auf dem Baldeneysee) ist jedoch noch genug Zeit, um die aktuellen Positionen auf den weiteren Spieltagen zu verbessern, um schließlich um den Titel mitzuspielen.

Im Rahmen der Siegerehrung wurden Lilly Marie Jondral und Annika Eichert für ihre sportliche Leistung während der Kanupolo Europameisterschaft 2021 und den dort erreichten Europameistertitel in der U21 Damen Klasse mit der deutschen U21 Damen Nationalmannschaft mit der bronzenen Sportehrennadel ausgezeichnet.

Nun schauen die Bundesliga-Teams gespannt auf die Finals in Berlin. Dort vor der Oberbaumbrücke entlang der East Side Gallery wird am kommenden Donnerstag und Freitag der Deutsche Meistertitel im Speed Kanupolo ausgespielt. Das Herren Bundesliga Team geht bereits am Donnerstag Vormittag an den Start, währen das Damen Bundesliga Team am Freitag Vormittag an der Reihe ist. Wir drücken beiden Teams die Daumen. Zu sehen sind die Spiele im Fernsehen und in den Live-Streams von ZDF und ARD.