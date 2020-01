Mit einem Paukenschlag auf dem Transfermarkt beginnen die Sportfreunde Hamborn 07 das neue Jahr. Nico Klotz, Ex-Profi und den Duisburger Fußballfans insbesondere aus seiner Zeit beim MSV Duisburg bekannt, wechselt in der Winterpause in den Holtkamp.

Dies konnte Sascha Wiesner jetzt vermelden. „Wir standen bereits längere Zeit mit Nico in Kontakt und haben monatelang verhandelt. Jetzt hat es endlich geklappt“, freut sich der 35-Jährige, der zusammen mit Patrick Schneider die Funktion des Sportlichen Leiters bei den Hamborner Löwen bekleidet.

Der 33-jährige Nico Klotz ist sowohl im Mittelfeld als auch im Angriff zu Hause, verfügt über langjährige Erfahrungen von der Oberliga hin bis zur 2. Liga und wird den Löwen-Sturm zur Rückrunde in der Landesliga verstärken. Damit können die Sportfreunde Hamborn 07 eine wichtige Lücke in ihrer Offensivabteilung schließen, was insbesondere Michael Pomp freut. „Dieser Transfer ist für uns immens wichtig“, betont der Löwen-Coach.

Fußballerische Qualität

„Eine der wichtigen Erkenntnisse aus der Hinrunde war, dass uns in manchen Situationen einfach noch ein Stück Erfahrung fehlt. Mit Nico Klotz konnten wir nun einen Spieler verpflichten, der neben dieser Erfahrung aus seinen zahlreichen Bundesligaeinsätzen auch fußballerische Qualität mitbringt und auch vom Alter her eine noch offene Lücke schließt. Vor diesem Hintergrund sind wir natürlich mega stolz, weil wir an dem Transfer seit Monaten basteln, uns immer wieder bemüht haben und nun die Verhandlungen zu einem erfolgreichen Abschluss bringen konnten“, so Pomp wörtlich.

Aber nicht nur in spielerischer Hinsicht ist der Neuzugang für ihn ein Gewinn: „Nico bringt auf Grund seiner Vita sehr viele Erfahrungen mit. Ich glaube , dass er von Beginn an sicherlich eine entsprechende Stellung in der Mannschaft einnehmen und gerade für unsere jungen Spieler nicht nur spielerisch sondern auch charakterlich wichtiger Orientierungspunkt sein wird.“

Große Erfahrungen

Nico Klotz spielte zwischen 2014 bis 2018 beim MSV Duisburg und war zuletzt bei der TuS Mündelheim unter Vertrag. Bisherige Profi-Stationen waren u.a. die Zweitvertretung des VfB Stuttgart, Erzgebirge Aue, der SC Paderborn und der SV Sandhausen, bevor es ihn zum MSV Duisburg zog. Michael Pomp ist sich sicher: „Die Löwen-Fans können sich auf eine Menge Qualität auf dem Platz freuen, die wir dazu gewonnen haben. Und mit Blick auf den Rückrundenstart im neuen Jahr können wir diese Qualität auch gut gebrauchen.“

Hier wartet mit dem FC Remscheid, Spitzenreiter TV Jahn Hiesfeld, Genc Osman und dem Tabellenzweiten FSV Duisburg nicht gerade ein lockeres Aufwärmen, sondern harte Arbeit auf die Löwen.