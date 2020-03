Ich bitte die verspätete Veröffentlich zu entschuldigen

Eine fantastische und brillante Prunksitzung feierte die "Karnevalsfamilie Homberg 1936 e. V. in der Glückauf Halle. Das Programm, dass der Veranstalter für die Prunksitzung zusammenstellte, war der absolute "OBERKRACHER". Beim Verpflichten der Künstler und Sänger, hat sich der Gastgeber nicht lumpen lassen. Hochkaräter wie die Zwiegespräch-Experten Willi & Ernst, TENAS Showtanzgruppe, Musik-Band Lupo, Showtanz GALAXY DANCERS, HOMBERGER STERNCHEN, Rede / Unterhaltung Oli der Köbes, Das Heddemer Dreigestirn, sowie das Männerballett - Die Rheinperlen.

Die Gäste in der restlos ausverkauften Glück Halle waren vom Bühnenprogramm total begeistert. Die Stimmung, die in der Veranstaltungshalle ließ sich mit Worten nicht beschreiben. Bei einer so fantastischen Veranstaltung, muss man live dabei gewesen sein.

Hier darf nicht unerwähnt bleiben, dass hier in der Glückauf-Halle ein fabelhaftes Publikum gastierte. Bei meinem Eintreffen am Veranstaltungsort wurde ich von einem sehr höflichen und hilfsbereiten Gastgeber, "Die Karnevalsfamilie" empfangen.



Ein Zwiegespräch der Extraklasse

Die Zwiegespräch-Experten " Willi & Ernst" (Dirk Zimmer und Markus Kirschaum), die über ihr "Rentnerdasein", über Politik und sonstige alltägliche Gegebenheiten zu berichten wussten. Was die Herren "Willi & Ernst" in ihrem Zwiegespräch darboten, war ein Angriff auf die Lachmuskeln der Karnevalsfreunde. Denn das Publikum konnte sich vor lachen kaum noch auf den Sitzplätzen halten. Mein oft zitiertes "Stimmungsbarometer" stand auf Vollanschlag.

Die Kölsche Band "LUPO", die mittlerweile auch auf Kölns Karnevalsbühnen angekommen ist, sorgte mit ihrer musikalischen Gesangseinlage in der Glückauf Halle, für eine sensationelle Stimmung. Spontan erhob sich das Publikum von ihren Plätzen und schunkelten im Takt der Musik. Eigentlich glaubte man, dass das Stimmungshoch bereits erreicht sei. Aber da wurde man sehr schnell eines Besseren belehrt.

Nachdem LUPO die Bühne verlassen hatte, hielten de GALAXI DANCERS Einzug in die Veranstaltungshalle. Auf der Bühne stellten die GALAXI DANCERS ihr Können unter Beweis.

Showtanz mit atemberaubenden Tanzformationen wurde dem staunendem Publikum dargeboten. Das Gefallen der Tanzaufführung der jungen Damen wurde vom begeisterten Publikum mehrfach mit kräftigem Applaus bestätigt.

Beim meinem Verlassen der grandiosen Prunksitzung der Karnevalsfamilie Homberg 1936 e. V. standen noch folgende Künstler und Sänger auf den Ablaufplan:

HOMBERGER STERNCHEN,

OLI DER KÖBES

DAS HEDDEMER DREIGESTIRN

DAS MÄNNERBALLETT - DIE RHEINPERLEN