Die Straßen werden geschmückt, die Schützen des BSV 1856 Walsum befinden sich in den letzten Vorbereitungen ihres Schützenfestes und präsentieren ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm. „Endlich wieder Schützenfest“ heisst es auf den Plakaten und Flyern. Die letzte große Sause ist drei Jahre her, die Gründe sind bekannt. Umso größer ist die Vorfreude bei allen Beteiligten. „DELUXE - the radioband“ eröffnen das Fest und werden am Freitagabend ordentlich einheizen. DELUXE ist wie der Lieblingsradiosender, der nur Hits spielt. Die erfolgreiche Partyband aus dem Herzen NRWs kommt mit mindestens sieben bis acht Musikern, davon drei oder vier Sänger und Sängerinnen auf die Bühne. Hochklassig live gespielte Radiohits aus Pop, Rock und Soul machen DELUXE – the radioband zur ersten Wahl für die Walsumer Schützen. In Duisburg kennt man die Truppe bereits als Radio Duisburg-Band auf den Ruhrorter Hafenfesten der letzten Jahre oder vom Alt-Walsumer Schützenfest 2019. Nach der erfreulichen Resonanz der Besucher wird auch in diesem Jahr wieder bereits am Sonntag das neue Königspaar im Königsschießen, parallel zum Jugendvogelschießen ermittelt. Das Schützenfest und die Kirmes finden vom 1. bis 3. Juli 2022 an der Kaiserstraße 57 in Alt-Walsum statt.

Es sind noch Tickets erhältlich

DELUXE - the radioband treten zum zweiten Mal in Walsum auf, die Party findet am 1. Juli 2022 ab 20:00 Uhr im Festzelt an der Kaiserstr. 57 statt. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 20 Euro und an der Abendkasse 25 Euro. Die Tickets sind im Vorverkauf über den Schützenverein, dem Getränkemarkt „Glück auf“, dem Partyservice Baßiere, dem Schuh- und Schlüsseldienst Zimara in Aldenrade, Haarstyling Regina und in Holgers Dorfbüdchen in Alt-Walsum erhältlich.

Tolles Programm am gesamten Wochenende. Spannendes Vogelschießen mit drei Throngesellschaften.

Im Gefolge des amtierenden Königspaares Thilo Meyer und Paola Casu-Meyer präsentieren die Schützinnen und Schützen am gesamten Wochenende ein kurzweiliges und geselliges Programm aus Gottesdienst, Paraden, Märschen, kleiner Kirmes, Musik und Tanz. Am Samstag, den 2. Juli gibt es um 15:30 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst für alle Besucherinnen und Besucher in der Pfarrkirche St. Dionysius. Ab 19:00 findet erstmalig der große Zapfenstreich zu Ehren der Majestäten am Festzelt statt. Im Anschluss gibt es einen großen Festball im Zelt und DJ Ronny Ruega wird alles spielen, was Spaß macht. Der Eintritt ist frei. Das neue Königspaar wird am Sonntag im traditionellen Königsschießen ermittelt. Es haben sich gleich drei Throngesellschaften für den spannenden Wettkampf angemeldet. Am 3. Juli 2022 werden also ab 14 Uhr die Jungschützen und die Erwachsenen parallel zum Vogelschießen antreten. Der große Festball mit dem Empfang der Ehrengäste und Gastvereine und der Inthronisation des neuen Königspaares findet anschließend um ca. 19:00 Uhr statt.

Vogelschießen für Kinder

Beim Jugendvogelschießen dürfen auch in diesem Jahr wieder zu Beginn Kinder teilnehmen, die nicht Mitglied im Verein sind. Die genauen Vorraussetzungen erfährt man am Schießstand. Die Kinder müssen in jedem Fall in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sein. „Wir freuen uns auf richtig gesellige und kurzweilige Festtage, auf ein spannendes Königsschießen und eine großer Feier mit allen Walsumerinnen und Walsumern“, so Hubert Lantermann, Präsident des Vereins.

Weitere Informationen unter: www.bsv-1856-walsum.de.