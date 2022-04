Von der evangelischen Erlöserkirche über den Glückaufplatz bis zur katholischen Kirche St. Peter wurde der Müll in Rheinhausen bei einer freiwilligen Aktion aufgesammelt. Geplant und organisiert hatte diese Aktion die Umweltgruppe der evangelischen Emmauskirchengemeinde, Gemeindebereich Christus-Erlöser.

Die Teilnehmenden kamen bunt gemischt aus der gesamten Bevölkerung. Darunter waren auch etliche Pfadfinder aus Christus-König Rheinhausen. Insgesamt halfen circa 70 Personen mit. Zeitgleich zu der Aktion fand an der Erlöserkirche eine Probepflanzung für das Klima-Kunst-Projekt Allegro statt. In Zusammenarbeit mit der Projektleiterin Mila Langbehn (Land-Art-Künstlerin, Dipl.-Ing. Landschaftsarchitektur) wurden kleine Spiersträucher als "blühende Melodie" gesetzt, die in Zukunft Bienen und Schmetterlinge anlocken soll. Nach der Arbeit gab es für alle Helfenden noch ein Grillwürstchen und ein Getränk und bei schönstem Sonnenschein wurde bereits weiter geplant, denn das war sicher nicht die letzte Aktion.