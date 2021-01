Die Notruf klang alarmierend . Am Donnerstag (21. Januar) gegen 16.30 Uhr gingen auf der Leitstelle der Polizei Essen mehrere Anrufe zu einem Messerangriff in einemWohnheim für Menschen mit Sucht- und/oder psychischen Erkrankungen in

Essen-Frohnhausen ein.



Ein 35-jähriger Bewohner des Heimes soll einen 41-jährigen Mitbewohner sowieeine 29-jährige Mitarbeiterin und einen 64-jährigen Mitarbeiter mit einem Messer

attackiert haben. Alle drei wurden verletzt und mussten zum

Teil notfallmedizinisch versorgt werden. Sie wurden in Essener Krankenhäuser gebracht.

Festnahme im Eingangsbereich

Beamte der Essener Einsatzhundertschaft trafen kurze Zeit später am Einsatzortein und konnten den 35-jährigen Deutschen im Eingangsbereich des Heimes

festnehmen und ein Messer sichern.

Zu der Schwere der Verletzungen und zu den Motiven des mutmaßlichen Täters,können aktuell keine weiteren Angaben gemacht werden, heißt es bei der Polizei. Dort hat man jedoch eine Mordkommission eingerichtet und die Ermittlungen in

enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Essen aufgenommen.