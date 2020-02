Der Alkoholgeruch war stark. Und auch der Atem-Alkoholtest zeigte ein positives Ergebnis. Der 77-jährige Fahrer des Schulbusses hatte wohl wirklich getrunken. Der Führerschein des Mannes ist jetzt weg. Doch die Sache wird ein Nachspiel haben, die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Denn der Mann hat sich nach einem Verkehrsunfall mit einem grauen Skoda in der Nähe einer Schule in Bedingrade heute Nachmittag einfach vom Unfallort entfernt.

Dass es den Verkehrsunfall mit dem Personentransporter und dem PKW gab, dazu erreichten die Einsatzleitstelle der Polizei gleich mehrere Hinweise. Trotz Ansprache mehrerer Zeugen, die bereits Verdachtsmomente einer Alkoholisierung bei dem 77-Jährigen feststellten, sammelte der Fahrer des Personentransporters wie gewohnt die Schulkinder ein und entfernte sich vom Unfallort.

Fahndung mit mehreren Streifenwagen

Mehrere Streifenwagen fahndeten augenblicklich im Stadtteil nach dem roten Transporter. Zeitgleich ermittelten ein anderes Streifenteam nach der Identität und möglichen Zielortes des Flüchtigen. Nachdem sie die Privatanschrift des Fahrers ermitteln konnten, überprüften sie, ob sich der Tatverdächtige dort aufhält. Als der 77-jährige mit dem roten Transporter vorfuhr, wurde er bereits von den eingesetzten Beamten in Empfang genommen.

Bei erster Kontaktaufnahme nahmen die Polizisten ebenfalls einen starken Alkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Der 77-Jährige wurde zu einer nahegelegenen Polizeiwache gebracht. Ihm wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein stellten die Beamten sicher. Nach jetzigen Stand wurde bei der Trunkenheitsfahrt niemand verletzt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.