An der Unfallstelle konnte die herbeigerufene Notärztin nur noch den Tod des Mannes feststellen. Am späten Montagabend (8. Juni, ab 23.35Uhr) hatten Autofahrer eine auf der Twentmannstraße reglos, liegende Person bemerkt.

Sofort stoppten die Fahrer in Höhe des gegenüberliegenden Pumpwerkes und

versuchten, dem schwerverletzten Mann zu helfen. Weitere Zeugen alarmierten den

Rettungsdienst und die Polizei. Doch das Opfer war bereits seinen Verletzungen erlegen.

Die eingerichtete Ermittlungskommission (EK) wertet weiter die zahlreichen Spuren, Ermittlungsergebnisse und Zeugenhinweise aus. Mit großerWahrscheinlichkeit überrollte ein Kraftfahrzeug den bereits zuvor am Boden

liegenden Fußgänger.

Mehrere Unfallabläufe möglich

Die vorläufigen Ergebnisse der auf den Fahrbahnen festgestellten Spuren, lassenjetzt weitere mögliche Unfallabläufe zu: Danach könnte der verstorbene Fußgänger

bereits früher als zunächst angenommen, von einem Fahrzeug überrollt worden

sein. Weitere Autofahrer könnten die dunkle Unfallstelle passiert und den reglos

auf der Fahrbahn liegenden 64-jährigen Essener in der Dunkelheit nur als

plötzlich auftauchendes Hindernis wahrgenommen haben.

Die gesichertenReifenspuren könnten demnach auch von plötzlichen Ausweich- und/oder

Bremsmanövern unbeteiligter Fahrzeugführer stammen. Dies könnte auch zu denzeugenschaftlich dokumentierten Beobachtungen passen, wonach ein

entgegenkommendes Fahrzeug den Verkehr mit seiner Lichthupe warnte.

Beweiswichtiges von möglichen Trugspuren unterscheiden

Um die tatsächlichen und beweiswichtigen Unfallspuren von möglichen Trugspurenzu unterscheiden, fordert die Polizei auch weitere Fahrzeugführer, die in den

späten Abendstunden den Unfallbereich durchfuhren auf, sich unverzüglich beim

Verkehrskommissariat 1 unter der zentralen Rufnummer 0201-8290 zu melden.

Unbeteiligte Personen, die möglicherweise auch zur Klärung beitragen könnten,werden ebenfalls aufgefordert, sich bei der Polizei, auch unter der Notrufnummer

110 zu melden.