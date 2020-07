Auch außerhalb der Schule sind sie gute Freunde, haben einen ganz "geheimen Geheimclub" gegründet. Und ohne zuviel zu verraten, können auch bei den Clubaktivitäten der drei Jungs Spaß an Logik, an Tüftelei und der Zusammensetzung nicht direkt offensichtlicher Sachzusammenhänge keinesfalls schaden. Dass Christian, Linus und Kasimir darin gut sind, haben die drei Schüler der Klasse 3a der Borbecker Schlossschule beim Online-Teamwettbewerb Mathematik unter Beweis gestellt.

von Christa Herlinger

Schon der Name, unter dem die Jungstruppe angetreten ist, klingt vielversprechend: Die schlauen Bürschchen. Und die räumten im Regierungsbezirk Münster dann auch richtig ab. Christian, Linus und Kasimir ließen alle anderen Wettbewerbsteams der 1. und 2. Grundschuljahrgänge hinter sich.

"Das war eine Klasseleistung", lobte Stefan Uhlmann die drei. Der Leitende Regierungsschuldirektor und Fachdezernent der Bezirksregierung im Bereich Mathematik war mit Urkunden und einer Überraschungsgeschenke-Kiste unter dem Arm nach Borbeck gekommen, um den drei cleveren Mathekids zu gratulieren.

Preisverleihung normalerweise in Düsseldorf

"Normalerweise laden wir die Sieger nach Düsseldorf ein, dann findet die offizielle Preisverleihung im großen Plenarsaal der Bezirksregierung statt", verriet Uhlmann. Doch in Zeiten von Corona muss man auch in Düsseldorf umdisponieren.

Eine neue Wettbewerbsrunde gab es in diesem Schuljahr nicht. Im nächsten Jahr, so hoffen alle, wird das dann wieder anders sein. "Und dann könnt ihr ja noch einmal angreifen. Als Viertklässler habt ihr noch einmal Gelegenheit", gab Uhlmann den "Schlauen Bürschchen" mit auf den Weg.

Ob sie das tun? Warum nicht, wenn der geheime Geheimclub sie nicht zu sehr in Anspruch nehme, antworten die drei: Schließlich habe es bei dem Wettbewerb ja nicht viel zu rechnen gegeben. "Einige Aufgaben waren sogar lustig", erzählt Linus.