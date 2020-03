Das Coronavirus hat in Essen ein zweites Todesopfer gefordert. Heute Morgen verstarb ein 74-jähriger Mann aus dem Stadtteil Schönebeck.



Der Gesundheitszustand des 74-Jährigen hatte sich innerhalb kurzer Zeit extrem verschlechtert. Das Testergebnis auf das Coronavirus fiel gestern Abend (22. März.) positiv aus. Der Patient wurde entsprechend informiert, verbunden mit der Bitte, dass wenn sich sein Gesundheitszustand verschlechtern sollte, sich dieser sofort melden solle.

Die Meldung ist heute Morgen erfolgt. Ein Rettungswagen der Feuerwehr und ein Notarzt sind sofort rausgefahren. Der Gesundheitszustand des Patienten war bei Eintreffen des Rettungsdienstes so schlecht, dass eine Reanimation erfolgen musste. Leider verstarb der 74-Jährige noch am Einsatzort.