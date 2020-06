Jetzt ist es also Fakt. Der Sparkassen-Geldautomat in Unterfrintrop, der seit Monaten nicht genutzt werden kann, muss wegen mangelnder Möglichkeiten zur sicheren Nachrüstung abgebaut werden.

Als vorbeugende und schützende Maßnahme beschreibt Sparkassen-Sprecher Volker Schleede diesen Schritt. Und liefert Zahlen: Seit Jahresbeginn zählte die Polizei in NRW über 90 Fälle, in denen Geldautomaten das Ziel krimineller Plünderer geworden sind. Dabei verursachen auch die nicht erfolgreichen Taten oftmals hohe Sachschäden durch Sprengungen bzw. Sprengversuche.

Für die Kunden des Geldinstitutes in Unterfrintrop bedeutet diese Entscheidung künftig weitere Wege. Sie müssen ihr Bargeld in der Filiale Dellwig oder in der an der Frintroper Straße abholen. Ein Verzeichnis der Filialen und aktiven Geldautomaten ist unter www.sparkasse-essen.de/filialfinder abrufbar. Zudem können Kunden für 5 Euro einen Bargeld-Kurierdienst unter Tel. 103-5000 beauftragen, der bis zu 1.500 Euro ausliefert.