Wer unterzeichnete im Namen des Witwers die Vollmacht zur Abholung? Den Partner zu verlieren, ist eine schmerzliche Erfahrung. Für den Frohnhauser Erich T. kommt zum Gefühl des Verlustes eine gehörige Portion Wut dazu. Wut auf das, was in den Tagen nach dem Tod seiner Ehefrau passiert ist.

von Christa Herlinger

Dem 71-Jährigen ging es nach dem Verlust so wie allen Angehörigen: Es blieb kaum Zeit, das Geschehene zu begreifen, geschweige denn, um die langjährige Gefährtin an seiner Seite zu trauern. Erich T. war gefordert, musste funktionieren.

Kostenvoranschlag kam am Abend per E-Mail

Einer seiner ersten Gänge führte ihn in ein Bestattungsinstitut. Als Frohnhauser sprach er zu aller erst bei einem örtlichen Bestatter im Ortsteil auf der Frohnhauser Straße vor. "Ich ließ mich beraten", erinnert sich Erich T., "verließ das Institut, nachdem mir die Dame dort zugesichert hatte, ein Angebot über die besprochenen Leistungen zukommen zu lassen." Der Kostenvoranschlag traf am gleichen Abend per E-Mail ein. Der Witwer beließ es nicht bei einer Anfrage, nahm Kontakt zu einem weiteren Bestatter auf und entschloss sich, seine verstorbene Frau über das andere Institut beerdigen zu lassen.

Bestatter kann Verstorbene nicht finden

"Auf die E-Mail hin bin ich am nächsten Tag bei dem Frohnhauser Beerdigungsinstitut vorbei, die Dame war allerdings im Gespräch", berichtet der 71-Jährige. Er entschloss sich, es später noch einmal zu versuchen. "Einfach um ihr mitzuteilen, dass ich das Angebot ihres Hauses nicht annehmen werde."

Am Nachmittag erreichte ihn dann allerdings ein Anruf, der ihn bis heute wütend macht. "Der von mir beauftragte Bestatter konnte meine Frau nämlich nicht finden." Er vergewisserte sich noch einmal, wo Inge T. verstorben wäre. Im Krupp Krankenhaus, das der Frohnhauser ihm genannt hatte, wäre sie nämlich nicht. Dass sie dort abgeholt worden war, konnte das Krankenhaus bestätigen. Von wem, darüber konnte man keine Auskunft erteilen. Es folgten Stunden der Ungewissheit. Nach vielen Nachfragen und Telefonaten stellte sich heraus, was passiert war.

Pathologie hatte Vollmacht vorliegen

Ein Transportunternehmen hatte die Verstorbene abgeholt. "Daran ist nichts falsch", so Erich T., "die Firma wird in der Regel von den Bestattern mit den Transporten beauftragt." Die Mitarbeiter legten in der Pathologie eine entsprechende Vollmacht vor. Ausgestellt von dem Frohnhauser Institut. "Nur, dass das ja keinen Auftrag von mir bekommen hatte."

Der Chef der Pathologie hat sich bei Erich T. entschuldigt. Die Vollmacht, die seine Mitarbeiter vorgelegt bekommen haben, war allerdings ordnungsgemäß unterzeichnet. Vom Auftraggeber persönlich, wie der Namenszug wohl deutlich machen sollte. "Ich habe aber nichts unterschrieben, weder einen Auftrag noch eine Vollmacht", ärgert sich der Frohnhauser. Er wollte Klarheit, sprach persönlich in den Geschäftsräumen des Bestatters vor.

Verantwortliche räumen überschnelles Handeln ein

Man sei davon ausgegangen, den Auftrag zu erhalten, erklärte man dort kleinlaut, habe sich für den Vorfall auch bei Erich T. entschuldigt. Und man ist davon ausgegangen, die Sache wäre damit vom Tisch. Das ergab auch eine telefonische Nachfrage unserer Redaktion. Die Verantwortlichen räumten überschnelles Handeln ein.

"Doch man leugnet trotz mehrfacher Nachfrage hartnäckig, die Vollmacht in meinem Namen unterschrieben zu haben", so Erich T. Der Frohnhauser hat Anzeige bei der Polizei erstattet. "Wegen Unterschriftenfälschung. Denn so etwas darf nicht sein."