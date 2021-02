Ein Verkehrsteilnehmer (35) meldete sich am vergangenen Samstagabend gegen 20 Uhr bei der Einsatzleitstelle der Polizei und gab an, durch einen Laserpointer massiv geblendet worden zu sein.

Der Daimlerfahrer musste an der rotzeigenden Ampel an der Kreuzung Gladbecker Straße/Ellernplatz verkehrsbedingt halten. Plötzlich beobachtete er, dass aus einem Mehrfamilienhaus mit einem grünen Laserpointer auf die noch vor ihm fahrenden Autos und auch auf ihn geleuchtet wurde. Glücklicherweise stand er zu diesem Zeitpunkt bereits, denn der Lichtstrahl sei so massiv gewesen, dass er zwingend die Augen schließen musste. Für Autofahrer, die im fließenden Verkehr unterwegs sind, kann dies zu gravierenden Gefahren innerhalb des Straßenverkehrs führen.

Ermittlungen laufen

Deshalb warnt die Polizei eindringlich: Diese Aktion stellt eine Straftat dar. Man soll unter keinen Umständen mit einem Laserpointer oder ähnlichen Gegenständen auf Verkehrsteilnehmer, egal ob sie sich im fließenden oder im ruhenden Verkehr befinden, leuchten.

Zeugen, die ergänzende Angaben machen können, werden gebeten sich bei dem Verkehrskommissariat 1 Nord unter Tel. 0201/829-0 zu melden. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.