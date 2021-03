Auch in diesem März kommt zwar unweigerlich der Frühling, aber trotz aller immer noch zu wenigen Impfungen kein Ende der Pandemie. Politische Streitkultur und Informationsaustausch aus erster Hand dürfen darüber aber nicht zum Stillstand kommen. Deshalb laden die Grünen im Norden wieder herzlich zu einem digitalen Stammtisch ein.

Am Samstag, dem 13. März 2021 sollen beim digitalen Stammtisch von 16:00 - 18:00 Uhr wesentliche Themen aus unseren Stadtteilen behandelt werden.

Schwerpunktthema:

„Baumfällungen und deren Ersatzbepflanzungen /

Schutz von alten Baumbeständen und Verbesserung vom Mikroklima im Stadtbezirk“

Da bereits schon am Montag, dem 15. März die nächste Bezirksvertretungssitzung stattfindet, gibt es auch Raum, die Tagesordnung zu besprechen.

Die Vorbereitungen für den Bau einer neuen Gesamtschule an der Erbslöhstrasse, unsere Versuche nach der Schließung des Marienhospitals mit neuen Wegen eine gute Gesundheitsversorgung im Norden zu erhalten. Wir können diskutieren, ob der dabei der sogenannte"Basisgesundheitsbericht 2020" wirklich hilfreich ist, der in seinen Zahlen noch mit den Kapazitäten der jetzt bereits ersatzlos geschlossenen Krankenhäusern in Stoppenberg und Altenessen arbeitet.

Nicht zuletzt soll die Bezirksvertretung über den Grünen Antrag zur Berufung einer/eines Mobilitätsbeauftragten abstimmen. Mit dieser neuen Funktion soll dann nicht nur politisch für besseren Radverkehr im Bezirk gearbeitet werden, sondern sie soll auch Lobby für attraktiveren ÖPNV und ansprechende Fußwege in Altenessen. Karnap und Vogelheim sein.

Wie immer sind auch weitere Themen auch herzlich willkommen. Interessierte können sich über die Email-Adresse: bv5@gruene-essen.de anmelden und bekommen dann den Videolink zum Grünen Nord-Stammtisch geschickt.