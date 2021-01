Ruhig ist es am Schetters Busch geworden. Hier, wo normalerweise die Oberliga-Mannschaft der SpVg Schonnebeck um wichtige Punkte kämpft, steht seit November der Ball still. Doch der Verein aus dem Essener Norden plant bereits für die Zukunft.

Von Charmaine Fischer

Mit großer Freude verkündeten die Schonnebecker die Vertragsverlängerung ihres sportlichen Leiters Christian Leben. Er wird den Schwalben zwei weitere Jahre erhalten bleiben. „Der Vorstand hat mir bereits frühzeitig signalisiert, auch in den nächsten Jahren mit mir weitermachen zu wollen", freut sich Leben über das ihm entgegengebrachte Vertrauen. "Wir hatten weitere gute Gespräche mit verschiedenen Mitgliedern des erweiterten Vorstands, die mich letztendlich davon überzeugt haben, dass unser insgesamt doch recht erfolgreicher Weg der vergangenen Jahre noch nicht zu Ende ist."

Leben ist seit 2015 im Amt

Bereits von April 2008 bis Dezember 2013 war Christian Leben sportlicher Leiter bei der SpVg. Seit 2015 bekleidet er das Amt erneut und hat damit maßgeblichen Anteil an die gute Leistung, die die Schonnebecker in den vergangenen Jahren erzielten. Erst in der letzten Saison, die corona-bedingt abgebrochen werden musste, schafften es die Schwalben in die Spitzengruppe der Oberliga Niederrhein und beendeten die Spielzeit auf den dritten Platz - punktgleich mit dem Tabellenzweiten 1. FC Monheim. Aktuell belegt die Mannschaft von Trainer Dirk Tönnies zwar nur Rang zwölf, aber absolvierte dabei auch erst acht Partien. Seit November steht der Ball bekanntlich still.

Tausch an der Spitze

Doch die Vertragsverlängerung von Christian Leben ist nicht die einzige personelle Veränderung, die die SpVg Schonnebeck in diesen Tagen bekannt gab: Die Doppelspitze um Tobias Tenberken und Frank Isert hat einen Strategiewechsel vollzogen: Nach zwölf Jahren als 1. Vorsitzender gibt Tenberken seine Position an den bisherigen 2. Vorsitzenden Frank Isert ab.

Tenberken wird zukünftig eine neue Stelle im Vorstand als Leiter Medien und Kommunikation für zwei Jahre übernehmen und ist für den Umgang im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und soziale Medien verantwortlich. Die Planungen laufen also bei den Schonnebeckern - fraglich ist nur, wann es auch endlich sportlich weitergeht.