Das interkulturelle Projekt Arche Noah Essen möchte auch in diesem Jahr mit seinen Formaten das gesellschaftliche und soziale Miteinander in Essen stärken.

Künstler:innen, Bands, Vereine, Initiativen und andere Engagierte sind eingeladen, sich für eine Beteiligung unter www.archenoah-essen.de zu bewerben. Die Frist endet am 15. Juli 2021.

Borbeck, Altenessen, Altendorf



Im Fokus stehen diesmal die Stadtteile Altenessen, Borbeck, Bergerhausen, Altendorf und Rüttenscheid. Höhepunkt ist das zweitägige Arche Noah Fest, das am 25. und 26. September im KD 11/13 – Zentrum für Kooperation und Inklusion in Altenessen stattfindet.

Weitere Highlights im Arche Noah Jahr 2021 sind:

Rüttenscheid:

• 04.09.2021: Konzert und Lesung - Aeham Ahmad, der syrische „Pianist aus den Trümmern“, im Katakomben Theater

Borbeck:

• 17.09.2021: Friedensgrüße auf dem Neuen Markt

• 18.09.2021: Fest in der Dubois-Arena

• Ende Aug./Anfang Sept. 2021: Begegnung im Gespräch

Altendorf:

• erstes Oktober-Wochenende: Arche Noah mit verschiedenen Veranstaltungen

Bergerhausen:

• N.N.: Ännes letzte Reise - ein Theaterstück zum Thema Euthanasie im Nationalsozialismus in Kooperation mit dem Forum Billebrinkhöhe

Darüber hinaus veranstaltet die Arche Noah Essen ganzjährig Arche-Dialoge in den Stadtteilen und beteiligt sich an weiteren Kooperationsveranstaltungen, z. B.:

• beim Weltflüchtlingstag am 20. Juni

• bei der Rallye #offengeht in Kray (geplant im Rahmen der Interkulturellen Woche in Essen, 18.09.-03.10.2021)

• beim Kulturabend „A Voice for Humanity and Peace“ (01.10.2021 im Saal von St. Getrud, nördliche Innenstadt, in Kooperation mit Chaldäischer Liga, RAA Verein NRW e.V. und VielRespektZentrum Essen)

Motto 2021: zusammen.offen

Alle Formate der Arche Noah Essen 2021 stehen unter dem Motto zusammen.offen. „Gerade in der Pandemie hat sich gezeigt, dass unsere Gesellschaft mehr Zusammenhalt braucht. Die Schwächsten wurden am Stärksten getroffen, sie hatten die größte Last zu tragen. Zudem gibt es in unsicheren Zeiten immer Personen, die spalten und abschotten wollen. Zusammenhalten, füreinander einstehen, sich für eine offene Gesellschaft einsetzen – dies ist aktuell wichtiger denn je“, unterstreicht Carsten Keller, Künstlerischer Leiter der Arche Noah.

Mit Publikum, digital, hybrid

Die inhaltliche Ausgestaltung der Veranstaltungen übernehmen unterschiedliche Projektteams. Eine besondere Herausforderung ist die Veranstaltungsplanung unter Pandemiebedingungen. „Aktuell fahren wir mehrgleisig und planen sowohl Präsenzformate mit Zuschauern als auch rein digitale Formate und Hybrid-Lösungen“, erklärt Till Overbeck, der für die Digitalisierung der Arche-Veranstaltungen verantwortlich ist.

Aktuelle Informationen sind unter www.archenoah-essen.de abrufbar.

Über die Arche Noah Essen:

Die Arche Noah Essen ist ein interkulturelles Projekt des Initiativkreises Religionen in Essen (IRE) und der Stadt Essen, vertreten durch das Kommunale Integrationszentrum (KI). Träger des Projekts ist die gemeinnützige KD 11/13 gGmbH – Zentrum für Kooperation und Inklusion.