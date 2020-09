An der Bunsenstraße wurden die Anwohner endlich erlöst Täglich grüßte das Murmeltier die Anwohner der Bunsenstraße / Dinglerstraße in Frohnhausen. Eine Baustelle war abgeschlossen, doch die Baustellen-Absperrungen blieben einfach stehen...



Baustelle abgeschlossen,

Absperrungen standen noch

Der Grund für die Aufregeung: Seit über drei Wochen war die Teilsperrung zur Baustelle der Bunsenstraße / Ecke Dinglerstraße bereits beendet. Die Stadtwerke Essen hatten ihre Arbeiten an einer Gasleitung erfolgreich abgeschlossen. Doch die Absperrungen zu dieser Baustelle standen immer noch am Straßenrand, wurden nicht abgebaut und blockierten in dieser Wohngegend mit ohnehin schon zu wenigen Parkplätzen Parkraum für die Anwohner.

3 Wochen

Verzögerung

Die wendeten sich an die Stadtverwaltung - ohne Erfolg. Die STADTSPIEGEL-Redaktion hat deshalb direkt bei den Stadtwerken nachgefragt.

Und Christin Nottenbohm, Stadtwerke-Öffentlichkeitsarbeit, hatte eine gute Nachricht: "Wir haben die städtische Gesellschaft für verkehrstechnische Maßnahmen (GVA) bereits am 3. September beauftragt, die Absperrungen abzubauen. In der Zwischenzeit ist dies wohl auch erfolgt, davon haben wir uns vor Ort überzeugt."