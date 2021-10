Vorsicht Falle

Anrufe von 00321676293797

Es ist mal wieder soweit, seit Wochen häufen sich die Anrufe aus einem englisch sprachigen Callcenter. In gebrochenen Englisch, will man erklären, dass der persönliche Computer gehackt wurde.

Man bietet einen Service an, diesen zu bereinigen.

Entweder eine Web-Site besuchen oder dem „netten Operator“ Zugang auf seinen PC gewähren.

Ablehnen und auflegen hilft nicht, in den nächsten Tagen kommt wieder ein Anruf.

Heute hatte ich mal was anderes ausprobiert.

Nachdem man mich erneut angerufen hatte, sagte ich:

You are calling with the Cyber Defense Center of Germany, your call are trapt.

Sie sprechen mit dem deutschen Cyber Defense Center ihr Anruf wurde verfolgt.

Dieses Mal hat der Anrufer sofort aufgelegt.