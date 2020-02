Der SauberZauber von Ehrenamt Agentur, Stadt Essen und den Entsorgungsbetrieben Essen (EBE) feiert 15. Jubiläum und verzeichnet einen Rekord: Mehr als 21.000 Essener wollen bei der stadtweiten Reinigungsaktion vom 7. bis zum 20. März dabei sein. Die dafür nötigen Materialien werden derzeit im Lager der Jugendberufshilfe Essen (JBH) an der Schürmannstraße in Bergerhausen für ihren Abtransport an die Verteilstellen vorbereitet.



Hendrik Rathmann von der Ehrenamt Agentur Essen freut sich über die große Einsatzbereitschaft: "Das macht uns stolz, ist aber auch eine Herausforderung, der wir uns jedes Jahr gerne wieder stellen."

Bettina Hellenkamp, Leiterin Unternehmenskommunikation Entsorgungsbetriebe Essen: "Der SauberZauber passt in unsere klimabewegte Zeit. Das Kümmern um die Umgebung ist letztendlich Umwelt- und auch Klimaschutz."

20 Pakete mit Zangen, Warnwesten und Müllsäcken pro Tag

Bevor die Ehrenamtlichen am 7. März mit Zangen, Warnwesten und Müllsäcken für Sauberkeit in ihrem Umfeld sorgen, müssen die Arbeitsmaterialien für den Versand vorbereitet werden. Auszubildende der Jugendberufshilfe Essen kümmern sich seit mehreren Jahren um die Kommissionierung: "Unsere Jugendlichen aus der Reha-Ausbildung übernehmen die komplette Bereitstellung: mit Versand, Verpackung, Palettierung und Bezeichnung", erklärt Ausbilder Andreas Meißner. Die Jugendlichen bereiten jeden Tag 20 vollständige Ladungen so vor, dass sie tourenplanmäßig von der EBE übernommen werden können: "Das ist eine gute, sinnvolle Aufgabe mit Inhalten für die Prüfung bei der Industrie- und Handelskammer", erläutert Meißner. Die Arbeit für den SauberZauber ist keine Trockenübung, sondern tagtägliche Arbeit mit praktischem Nutzen.

Jeden Tag werden Kitas, Schulen, Vereine und Initiativen angefahren

Jeden Morgen holen dann Mitarbeitende der Entsorgungsbetriebe die fertigen Pakete ab.

Über diesen reibungslosen Ablauf ist EBE-Sprecherin Hellenkamp erfreut: "Dass hier alles sortiert wird, ist die Grundlage des SauberZaubers – wer sonst soll das leisten? Wir sind diesen Monat täglicher Gast." Zwei Mitarbeitende der Entsorgungsbetriebe widmen sich allein dem SauberZauber: Morgens holen sie die vorbereiteten Materialien in der Schürmannstraße ab, sortieren sich für ihre Tagestour und bringen die Pakete dann zu den Kitas, Schulen, Vereinen und Initiativen: „Damit sind wir den ganzen Februar beschäftigt“, so Hellenkamp.

„Mit guten Traditionen sollte man nicht brechen“, lobt Thomas Wittke, Geschäftsführer der Jugendberufshilfe Essen, die langjährige Kooperation, „unsere Jugendlichen können ihre beruflichen Ziele weiterentwickeln. Doch nicht nur sie haben etwas davon: Die ganze Stadt profitiert von der hervorragenden Zusammenarbeit der Partner.“