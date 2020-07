Kita-Verbot bei Schnupfen

Kritik an Corona-Regeln in NRW

Immer mehr Kritik an den Auswüchsen der NRW-Vorgaben zum Umgang mit geringfügigen Krankheiten bei Kitakindern.

Kinderärzte, Alleinerziehende, fordern:

Eine praxistaugliche Neuregelung muss schnell her.

Der Ausschluss von Kitakindern mit geringfügigen Krankheitssymptomen von der Betreuung stößt in Nordrhein-Westfalen auf breite Kritik. Sowohl Kinderärzte als auch Alleinerziehende,

fordern von der Landesregierung neue, praxistaugliche Corona-Schutzregeln einzuführen.

Bislang sind Kinder mit einem kleinen Schnupfen von der Kita Betreuung ausgenommen.

Auch ein Geschwisterkind darf dann die Kita nicht mehr besuchen.

Es geht sogar so weit,

selbst wenn die Kinder

gesund sind,

aber ein Elternteil erkrankt ist,

dürfen die Kinder nicht in die Kita.

Alles nur aus Angst vor einer möglichen Schließung.